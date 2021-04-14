Злата Огнєвіч розповіла, чи знали її рідні про участь у шоу "Маска"

Переможницею 1 сезону загадкового шоу "Маска" став персонаж Сонце, під яким ховалась Злата Огнєвіч. Зірка прокоментувала участь у проєкті та зізналась, що найважчим моментом було приховувати все від близьких.

В ефірі "Ранку з Україною" популярна українська співачка Злата Огнєвіч вкотре поділилась враженнями від участі в шоу "Маска". Зірка зізналась, що виступати в проєкті було для неї особливим досвідом.

До слова Мета лише одна, – Злата Огнєвіч прокоментувала участь в шоу "Маска"

Злата Огнєвіч про участь у "Масці"

Знаменитість також додала, що коли переглядала випуски на телебаченні, то хвилювалась як вперше.

Відчуття просто незабутні! Цими вихідними я знову переживала все те, що було на сцені шоу, і в момент, коли чекала на розкриття маски, так хвилювалась, ніби то не я. Це фантастичні емоції,

– розповіла переможниця.

Тим паче співачка приміряла в одному сезоні 2 маски, тому мала ще більше заплутувати глядачів різними історіями та можливостями вокалу. Та мережа досі обурюється через такі хитрощі артистки.

"Коли я мала виступати в масці Ворона, сама собі здивувалась, адже не вірила, що можу так змінювати голоси. Тоді ж мені навіть довелось записати сторіз – наживо демонструвати шанувальникам свої вміння", – додала Злата Огнєвіч.

Зірка зізналась, що найважчим моментом у шоу було приховувати участь від близьких та рідних. Але вона до останнього випуску не зізнавалась, незважаючи на кмітливість мами: "До речі, мама мене впізнала на номері Сонця з піснею "Стена". Мало хто знає, але в шкільному віці я співала цю пісню, низьким голосом з вібрато. Саме тоді мама сказала, що впізнала мене".

Однак не лише це було труднощами в участі в проєкті. Адже, як і в кожного героя, самі костюми були масивними та важкими.

У масці Ворона треба було звикнути до взуття, адже там величезні ноги і було досить складно. А щодо Сонця – костюм важкий і в ньому складно тримати рівновагу. Особливо на першому ефірі, я двічі ледь не впала, правда, це ніхто не помітив. А ще в першому ефірі з мене буквально злетіла сама маска, але в останню секунду я встигла її втримати,

– поділилась Огнєвіч.

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