Злата Огнєвіч розповіла, скільки коштів зібрали для України на благодійних концертах у США

Українські артисти відправилися в тури світом, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. У час війни це надзвичайно важливо. Злата Огнєвіч оголосила, що вже завершена частина туру США, вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень.

Увесь світ підтримує Україну, говорить про жорстоку війну, яку Росія продовжує вести на території нашої країни. Артистки також не залишаються осторонь і борються з окупантами в тилу. Поки чоловіки долучаються до тероборони та ЗСУ, жінки їздять з концертами та збирають кошти для того, щоб закупити для них все необхідне.

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Злата Огнєвіч розповіла про концерти в США

Частина благодійних концертів у Сполучених Штатах Америки вже закінчилася. Наразі вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень на допомогу Україні. З частини цих надходжень вже закупили техніку, амуніцію й днями вони відправляться на передову.

Обіймаю всім серцем кожного, хто прийшов, долучився й допоміг Україні боротися за свободу і правду, маю за честь боротися пліч-о-пліч, бути частиною одного цілого! Дякую волонтерам, партнерам, організаторам. Найбільша цінність нашої країни, найголовніший ресурс – це люди,

– наголосила Огнєвіч.

Артистка анонсувала новий тур благодійних концертів у США. Вони відбудуться в травні: "Чим більше нас, тим менше темряви. Україна – це світло".

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Українські зірки виступають за кордоном