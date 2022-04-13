Весь мир поддерживает Украину, говорит о жестокой войне, которую Россия продолжает вести на территории нашей страны. Артистки также не остаются в стороне и борются с оккупантами в тылу. Пока мужчины приобщаются к терробороне и ВСУ, женщины ездят с концертами и собирают средства, чтобы закупить для них все необходимое.
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Злата Огневич рассказала о концертах в США
Часть благотворительных концертов в Соединенных Штатах уже закончилась. Сейчас удалось собрать более 2 миллионов гривен в помощь Украине. По части этих поступлений уже закупили технику, амуницию и на днях они отправятся на передовую.
Обнимаю всем сердцем каждого, кто пришел, приобщился и помог Украине бороться за свободу и правду, имею за честь бороться бок о бок, быть частью одного целого! Спасибо волонтерам, партнерам, организаторам. Самая большая ценность нашей страны, самый главный ресурс – это люди,
– подчеркнула Огневич.
Артистка анонсировала новый тур благотворительных концертов в США. Они состоятся в мае: "Чем больше нас, тем меньше тьмы. Украина – это свет".
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Украинские звезды выступают за границей
- Санина, Кароль, Дорофеева и солистка Go_A спели на матчи Легия – Динамо в Польше.
- Джамала выступила на концерте в поддержку Украины в Грузии.
- Настя Каменских не сдержала слез, когда говорила об Украине на концерте в Испании.