Злата Огнєвіч розбурхала мережу сміливим образом у костюмі: зухвалі фото на яхті

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч поділилась з шанувальниками кадрами з нової фотосесії. Вона позувала у блакитному костюмі та відвертому топі.

Відома українська артистка та головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч часто бере участь у стильних фотозйомках. Днями вона опублікувала чергову серію кадрів на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Злати Огнєвіч

Знаменитість зухвало позувала на яхті у сміливому look. Вона постала перед камерою у відвертому білосніжному топі на тонких бретелях, який підкреслював декольте, а також стильному блакитному костюмі.

Співачка поєднала вбрання з білими кедами з синіми вставками. Злата Огнєвіч вдало доповнила аутфіт золотистими сережками й ланцюжками на шиї в одному стилі.

Зірка розпустила довге волосся й вклала його ніжними хвильками, довершивши зачіску білою кепкою. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Артистка підкреслила очі нюдовими тінями й стрілками, а губи нафарбувала світло-коричневою помадою.

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Реакція мережі

Нова фотосесія Злати Огнєвіч викликала захват у її багатотисячної аудиторії. Прихильники поділилися враженнями у коментарях під публікацією: