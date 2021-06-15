Відома українська артистка та головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч часто бере участь у стильних фотозйомках. Днями вона опублікувала чергову серію кадрів на особистій сторінці в інстаграмі.
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Образ Злати Огнєвіч
Знаменитість зухвало позувала на яхті у сміливому look. Вона постала перед камерою у відвертому білосніжному топі на тонких бретелях, який підкреслював декольте, а також стильному блакитному костюмі.
Співачка поєднала вбрання з білими кедами з синіми вставками. Злата Огнєвіч вдало доповнила аутфіт золотистими сережками й ланцюжками на шиї в одному стилі.
Зірка розпустила довге волосся й вклала його ніжними хвильками, довершивши зачіску білою кепкою. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Артистка підкреслила очі нюдовими тінями й стрілками, а губи нафарбувала світло-коричневою помадою.
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Реакція мережі
Нова фотосесія Злати Огнєвіч викликала захват у її багатотисячної аудиторії. Прихильники поділилися враженнями у коментарях під публікацією:
- "Виглядаєш на мільйон";
- "Яка ви класна";
- "Нема слів, одні емоції";
- "Злато, яка ви чарівна";
- "Спека";
- "Красуня".