Известная украинская артистка и главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич часто принимает участие в стильных фотосъемках. На днях она опубликовала очередную серию кадров на личной странице в инстаграме.
Советуем прочитать Злата Огневич призналась, какого мужчину выберет в финале "Холостячки"
Образ Златы Огневич
Знаменитость вызывающе позировала на яхте в смелом look. Она предстала перед камерой в откровенном белоснежном топе на тонких бретелях, который подчеркивал декольте, а также стильном голубом костюме.
Певица соединила наряд с белыми кедами с синими вставками. Злата Огневич удачно дополнила аутфит золотистыми серьгами и цепочками на шее в одном стиле.
Звезда распустила длинные волосы и уложила их нежными волнами, дополнив прическу белой кепкой. На лице она сделала роскошный макияж. Артистка подчеркнула глаза нюдовыми тенями и стрелками, а губы накрасила светло-коричневой помадой.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Реакция сети
Новая фотосессия Златы Огневич вызвала восторг у ее многотысячной аудитории. Поклонники поделились впечатлениями в комментариях под публикацией:
- "Выглядишь на миллион";
- "Какая вы классная";
- "Нет слов, одни эмоции";
- "Злата, какая вы прелестная";
- "Жара";
- "Красавица".