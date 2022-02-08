Злата Огнєвіч продовжує боротись з переслідувачем: як просувається справа

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як просувається її справа проти переслідувача. Вона повідомила, що вже знайшла собі хорошого адвоката.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч продовжує справу проти чоловіка, що переслідував її та навіть погрожував вбити. Вона вже найняла адвоката та не готова опускати руки.

Читайте також У червоній сукні з кристалами: Злата Огнєвіч приголомшила вечірнім образом

Як просувається справа Злати Огнєвіч

Артистка повідомила шанувальникам останні новини щодо скандалу.

Останні новини щодо ситуації з переслідувачем: у мене відбулася зустріч з дуже хорошим адвокатом, і ми вестимемо цю справу. Відразу скажу, що справа складна. Я розумію, що на мене не чекає легкий шлях, але я готова йти до кінця. Я боротимуся за свої права,

– заявила Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Злата Огнєвіч зізналась, що багато думає про ситуацію з переслідувачем. До того ж вона отримує розповіді від жінок, які зазнають насильства. Тому знаменитість вирішила підтримати підписниць.

"Знаєте, я думаю щодня про цю ситуацію, тому що дуже багато отримую історій у директ від жінок, які щодня зазнають насильства: як морального, так і фізичного. Який тут вихід? Тут вихід один – об'єднуватись. Заявляти про це публічно, йти до суду, до адвоката, у поліцію… Захищайте свої права та пам'ятайте, що ви не одні. Тільки великою кількістю можна розв'язати проблему", – додала співачка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Злата Огнєвіч бореться з переслідувачем