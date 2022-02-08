Відома українська співачка Злата Огнєвіч продовжує справу проти чоловіка, що переслідував її та навіть погрожував вбити. Вона вже найняла адвоката та не готова опускати руки.

Читайте також У червоній сукні з кристалами: Злата Огнєвіч приголомшила вечірнім образом

Як просувається справа Злати Огнєвіч

Артистка повідомила шанувальникам останні новини щодо скандалу.

Останні новини щодо ситуації з переслідувачем: у мене відбулася зустріч з дуже хорошим адвокатом, і ми вестимемо цю справу. Відразу скажу, що справа складна. Я розумію, що на мене не чекає легкий шлях, але я готова йти до кінця. Я боротимуся за свої права,

– заявила Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Злата Огнєвіч зізналась, що багато думає про ситуацію з переслідувачем. До того ж вона отримує розповіді від жінок, які зазнають насильства. Тому знаменитість вирішила підтримати підписниць.

"Знаєте, я думаю щодня про цю ситуацію, тому що дуже багато отримую історій у директ від жінок, які щодня зазнають насильства: як морального, так і фізичного. Який тут вихід? Тут вихід один – об'єднуватись. Заявляти про це публічно, йти до суду, до адвоката, у поліцію… Захищайте свої права та пам'ятайте, що ви не одні. Тільки великою кількістю можна розв'язати проблему", – додала співачка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Злата Огнєвіч бореться з переслідувачем