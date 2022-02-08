Известная украинская певица Злата Огневич продолжает дело против мужчины, который ее преследовал и угрожал убить. Она уже наняла адвоката и не готова опускать руки.
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Как продвигается дело Златы Огневич
Артистка сообщила поклонникам последние новости о скандале.
Последние новости о ситуации с преследователем: у меня состоялась встреча с очень хорошим адвокатом, и мы будем вести это дело. Сразу скажу, что дело сложное. Я понимаю, что меня не ждет легкий путь, но я готова идти до конца. Я буду бороться за свои права,
– заявила Злата Огневич.
Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис
Злата Огневич призналась, что много думает о ситуации с преследователем. К тому же она получает рассказы от женщин, подвергающихся насилию. Поэтому знаменитость решила поддержать подписчиц.
"Знаете, я думаю каждый день об этой ситуации, потому что очень много получаю историй в директ от женщин, которые ежедневно подвергаются насилию: как моральному, так и физическому. Какой тут выход? Здесь выход один – объединяться. Заявлять об этом публично, идти в суд, к адвокату, в полицию... Защищайте свои права и помните, что вы не одни. Только большим количеством можно решить проблему", – добавила певица.
Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис
Злата Огневич борется с преследователем
- Все началось с видео, которое артистка обнародовала в сети. Она показала, как мужчина угрожает ей и ее семье, а также призналась, что это происходит более 3 лет.
- Злата Огневич поделилась, что больше не может терпеть и повторно заявила в полицию. Публичная огласка помогла звезде и правоохранители взялись за расследование.
- Преследователя Вадима Лебедя задержали в Киеве на следующий день. Правда, судья даже не стала рассматривать просьбу ограничить ему возможность приближаться к знаменитости. Поэтому сейчас мужчина снова на свободе.