Известная украинская певица Злата Огневич продолжает дело против мужчины, который ее преследовал и угрожал убить. Она уже наняла адвоката и не готова опускать руки.

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Как продвигается дело Златы Огневич

Артистка сообщила поклонникам последние новости о скандале.

Последние новости о ситуации с преследователем: у меня состоялась встреча с очень хорошим адвокатом, и мы будем вести это дело. Сразу скажу, что дело сложное. Я понимаю, что меня не ждет легкий путь, но я готова идти до конца. Я буду бороться за свои права,

– заявила Злата Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис

Злата Огневич призналась, что много думает о ситуации с преследователем. К тому же она получает рассказы от женщин, подвергающихся насилию. Поэтому знаменитость решила поддержать подписчиц.

"Знаете, я думаю каждый день об этой ситуации, потому что очень много получаю историй в директ от женщин, которые ежедневно подвергаются насилию: как моральному, так и физическому. Какой тут выход? Здесь выход один – объединяться. Заявлять об этом публично, идти в суд, к адвокату, в полицию... Защищайте свои права и помните, что вы не одни. Только большим количеством можно решить проблему", – добавила певица.



Злата Огневич / Фото из инстаграм-сторис

Злата Огневич борется с преследователем