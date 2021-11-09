Головна героїня 2 сезону "Холостячки" та артистка Злата Огнєвіч є одною з тих зірок, які відмовляються вживати м'ясо і птицю. Зірка пояснила, що таке рішення прийняла через свій стан здоров'я та внутрішні відчуття.

До слова Мені наплювати, що ви пишете, – "Холостячка" Злата Огнєвіч різко відповіла хейтерам

Чому Злата Огнєвіч не їсть м'ясо

Співачка вирішила відмовитися від м'яса тому, що їй не подобався його смак і запах. Також вона негативно реагувала на важкість у шлунку й набряки після вживання тваринного білка.

В якийсь момент я зрозуміла, що мені не хочеться більше вживати у їжу цей продукт. При чому моя відмова була заснована не на морально-етичних переконаннях, а просто на своїх внутрішніх відчуттях,

– поділилась зірка.

Вже після того, як Злата припинила вживати м'ясо, її здоров'я значно змінилося. Вона втратила кілька кілограмів, зникли набряки. Шкіра стала виглядати чистішою, а також з'явилося відчуття легкості.



Злата Огнєвіч про відмову від м'яса / Фото з інстаграм-сторіз

Тому Огнєвіч остаточно вирішила м'ясо не вживати. Вона замінила цей продукт вітамінами. "Я вважаю, що м'ясо – це токсин. Особливо, враховуючи сучасний підхід до його "вирощування". До слова, мова йде про середню статистику, а не те виробництво, де тваринам грають музику, й шматок стейку коштує 100 доларів", – наголосила знаменитість.



Злата Огнєвіч про відмову від м'яса / Фото з інстаграм-сторіз

Однак виконавицю важко назвати веганкою чи навіть вегетаріанкою. Адже вона їсть морепродукти, яйця, іноді пармезан та деколи сирники.

Також Злата Огнєвіч поділилась цікавим фактом. Через рік після того, як вона перестала їсти м'ясо, зірка відмовилась від хутряних речей.

Це був перший крок серед інших усвідомлених кроків, які я вчуся робити досі. Я зовсім не ідеальна у питанні споживання, але вже набагато усвідомленіше підходжу до цього питання,

– додала співачка.



Злата Огнєвіч про відмову від м'яса / Фото з інстаграм-сторіз

Вже 8 років Злата Огнєвіч не вживає м'ясо. Але вона наголосила, що не хоче схилити когось до такого способу життя, адже кожна людина – різна.

Я нікого не закликаю відмовитися від м'яса. Взагалі вивчіть це питання, бажано з лікарем. Я вважаю, це токсин. Мені без нього краще,

– підкреслила артистка.



Злата Огнєвіч про відмову від м'яса / Фото з інстаграм-сторіз

Хто з зірок відмовився від м'яса