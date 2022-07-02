Украинская певица Злата Огневич недавно вернулась в Украину. С ней произошла курьезная ситуация – к звезде домой пришел еще один сталкер.

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Злата Огневич пожаловалась на преследователя

Исполнительница рассказала, что к ней домой пришел мужчина, потому что нашел ее адрес. Звезда намекнула, что вызовет полицию, поэтому он удалился.

Классно, конечно, когда любая информация о любом гражданине Украины в свободном доступе. И этим пользуются другие. К примеру, сейчас пришел какой-то чувак, по имени Андрей Ткаченко и начал мне что-то там говорить. Очередной преследователь. Я сказала, что вызываю полицию. Он умолк и ушел,

– поделилась Злата Огневич.

Из-за этой ситуации певица призвала создать закон, который защитит личные данные.

"Слово "полиция" для этих мудаков обладает магическим действием. Но должен быть закон защиты личных данных. Публичные люди и информация, где они проживают – это должно быть под защитой. Вот такое мое мнение, без распределения на оттенки".



Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, Злата Огневич до сих пор страдает от преследований Вадима Лебедя. Недавно она рассказала, что мужчина пишет ей в социальных сетях и устроился в службу такси, которую она вызывает.