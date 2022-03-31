Кожен українець робить все можливе для того, щоб наблизити країну до перемоги. Знаменитості воюють на інформаційному фронті, а також беруть участь в благодійних заходах.
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Злата Огнєвіч полетіла в США
Співачка Злата Огнєвіч повідомила, що покинула Україну. Однак артистка пояснила, що не емігрує з країни, а їде в Сполучені Штати Америки, щоб виступити на благодійних концертах у підтримку України.
Зірка виступить в таких американських містах:
- Чикаго (2 квітня);
- Нью-Йорк (3 квітня);
- Вашингтон (5 квітня).
Спершу Злата майже три доби добиралася до Варшави, а вже там сіла на літак до Чикаго. Вона щиро подякувала всім, хто допоміг і дав прихисток у цій нелегкій дорозі.
Злата Огнєвіч летить в США / Скриншот інстаграм-сторіз співачки
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