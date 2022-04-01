Украинская певица Злата Огневич поделилась мирным фото с отцом. Звезда призналась, что ее отец отправился в горячую точку.
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Отец Златы Огневич отправился в Харьков
Исполнительница рассказала, что ее папа – врач, поэтому сможет помочь многим. В Харькове он будет лечить раненых бойцов.
Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям,
– написала артистка.
Звезда показала фото с отцом, которое показалось ей "словно из другого измерения".
Злата Огневич с папой / Фото из инстаграма звезды