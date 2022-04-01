Украинская певица Злата Огневич поделилась мирным фото с отцом. Звезда призналась, что ее отец отправился в горячую точку.

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Отец Златы Огневич отправился в Харьков

Исполнительница рассказала, что ее папа – врач, поэтому сможет помочь многим. В Харькове он будет лечить раненых бойцов.

Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям,

– написала артистка.

Звезда показала фото с отцом, которое показалось ей "словно из другого измерения".

Напомним , сама Злата Огневич покинула Украину и отправилась в Соединенные Штаты. Там она проведет несколько концертов, чтобы собрать деньги на благотворительность.