Моє терпіння закінчується, – Злата Огнєвіч різко висловилася про нового переслідувача

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла нові деталі історії про прихильника. Незнайомець продовжує надокучати співачці. Як повідомляє Злата, скоро їй увірветься терпець і вона вирішуватиме цю ситуацію не просто за допомогою розмови.

Виконавиця, яка днями розповіла про нового нав'язливого фаната, заявила, що він знайшов її номер й вже неодноразово телефонував. До того ж шанувальник – переслідувач надзвонює й консьєржу будинку, в якому мешкає артистка.

Це цікаво Невдало пожартувала, – Лобода перепросила у Дарини Вдовенко, яку принизила в Харкові



Нові подробиці про переслідувача

Раніше Злата Огнєвіч виставляла сторіс з поїзда, де розповіла, що їде в Україну. Після чого, невідомий чоловік дзвонив співачці й хотів замовити їй таксі, щоб відвезти Злату додому. Незнайомець випитував інформацію про вагон, в якому поверталася виконавиця.

Я не в шоці, я вже звикла, таких людей багато. Поки що нічого не роблю з цим, оскільки він не агресивний, але він надзвонює до мого будинку консьєржу і питає, коли я повернуся і чи вдома я. У мене ще трохи побуде терпіння, а потім воно закінчиться і будуть дії щодо нього,

– сказала артистка.

Злата Огнєвіч додала: "Може, депутати колись стануть на захист українських жінок? Я знаю, що така історія не тільки в мене. Є набагато гірші випадки, але терпіння моє закінчується".



Деталі про нав'язливого фаната / Скриншот інстаграм-сторіс співачки