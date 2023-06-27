Виконавиця, яка днями розповіла про нового нав'язливого фаната, заявила, що він знайшов її номер й вже неодноразово телефонував. До того ж шанувальник – переслідувач надзвонює й консьєржу будинку, в якому мешкає артистка.
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Я не в шоці, я вже звикла, таких людей багато. Поки що нічого не роблю з цим, оскільки він не агресивний, але він надзвонює до мого будинку консьєржу і питає, коли я повернуся і чи вдома я. У мене ще трохи побуде терпіння, а потім воно закінчиться і будуть дії щодо нього,
– сказала артистка.
Злата Огнєвіч додала: "Може, депутати колись стануть на захист українських жінок? Я знаю, що така історія не тільки в мене. Є набагато гірші випадки, але терпіння моє закінчується".
Деталі про нав'язливого фаната / Скриншот інстаграм-сторіс співачки