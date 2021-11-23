Злата Огнєвіч одягла жакет Balenciaga, який подарував ексучасник "Холостячки"
Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
На проєкті "Холостячка" чоловіки завалюють Злату Огнєвіч подарунками. Як з'ясувалось, усі презенти вона зберігає та носить після шоу. Так, співачка з'явилась в жакеті Balenciaga від Влада Яська.
25-річний інстаграм-маркетолог Влад Ясько покинув реаліті-шоу "Холостячка" в 6 випуску. До вильоту він зробив Златі Огнєвіч розкішний подарунок від іспанського будинку моди Balenciaga. Жакет так сподобався зірці, що вона одягла його на зйомки розважальної програми й публічно подякувала ексзалицяльнику.
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З задоволенням ношу всі подарунки чоловіків з проєкту. Це, наприклад, жакет Balenciaga, який подарував Влад Ясько. Владе, у тебе дивовижний смак,
– заявила "Холостячка".
Так, на Златі Огнєвіч подовжений оверсайз жакет чорного кольору з білим написом Balenciaga на плечах. Його співачка доповнила шкіряним поясом від Gucci. Під епатажний верх вона підібрала лише зухвалі колготи в сіточку та чорні туфлі-човники на підборах.
У кадрі "Холостячка" похизувалась не лише стрункими ніжками, а й спокусливим декольте. З аксесуарів на ній масивне кольє у вигляді ланцюга та золоті сережки. Ефектний look Злати Огнєвіч довершив легкий макіяж з акцентом на очі та вишукана зачіска з локонами.
Злата Огнєвіч у піджаку Balenciaga / Фото з інстаграму "Холостячки"
Злата Огнєвіч у піджаку Balenciaga / Фото з інстаграму "Холостячки"
Злата Огнєвіч у піджаку Balenciaga / Фото з інстаграму "Холостячки"Зазначимо, ексгероїня "Холостячки" Ксенія Мішина теж носить подарунки від чоловіків з проєкту. Нещодавно вона з'явилась у піджаку, який подарував Олексій Тригубенко в 7 випуску реаліті-шоу.