25-летний инстаграм-маркетолог Влад Ясько покинул реалити-шоу "Холостячка" в 6 выпуске. До вылета он сделал Злате Огневич роскошный подарок от испанского дома моды Balenciaga. Жакет так понравился звезде, что она надела его на съемки развлекательной программы и публично поблагодарила экс-ухажера.

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С удовольствием ношу все подарки мужчин из проекта. Это, например, жакет Balenciaga, который подарил Влад Ясько. Влад, у тебя удивительный вкус,

– заявила "Холостячка".

Так, на Злате Огневич удлиненный жакет оверсайз черного цвета с белой надписью Balenciaga на плечах. Его певица дополнила кожаным поясом от Gucci. Под эпатажный верх она подобрала лишь дерзкие колготы в сеточку и черные туфли-лодочки на каблуке.

В кадре "Холостячка" похвасталась не только стройными ножками, но и соблазнительным декольте. Из аксессуаров на ней массивное колье в виде цепи и золотые серьги. Эффектный look Златы Огневич довершил легкий макияж с акцентом на глаза и изысканная прическа с локонами.



Злата Огневич в пиджаке Balenciaga / Фото из инстаграма "Холостячки"



Злата Огневич в пиджаке Balenciaga / Фото из инстаграма "Холостячки"



Злата Огневич в пиджаке Balenciaga / Фото из инстаграма "Холостячки"