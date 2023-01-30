Злата Огнєвіч заговорила про всиновлення дитини: чи готова вона на це без чоловіка

37-річна співачка Злата Огнєвіч вперше заговорила про всиновлення дитини. Та чому наразі артистка не може піти на такий важливий крок – дізнайтеся далі.

У час війни багато українських дітей залишаються сиротами. Знаменитості вже неодноразово наголошували, що після перемоги потрібно дати сім'ї тим дітям, чиї батьки загинули у боротьбі з російською агресією проти України.

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Злата Огнєвіч заговорила про всиновлення дитини

"Холостячка" Злата Огнєвіч також заговорила про всиновлення. Цю тему зірка порушила, відповідаючи на питання фоловерів в інстаграм-сторіс. Артистка вперше розповіла, що вже думала про такий крок і навіть готова наважитися на нього. Однак рішення про всиновлення мають приймати обоє батьків.

Це рішення спільне. Його приймають обидва в парі. З мого боку – так. Я вже замислювалась над цим питанням,

– зізналася виконавиця.