На час смерті акторові було 37 років. Він приїхав кататися на лижах разом із друзями, однак ця поїздка закінчилася трагічно.

До теми Від травми на гірськолижному курорті помер французький актор Гаспар Ульєль

Як помер Гаспар Ульєль

Подробиці загибелі актора повідомила окружна прокурорка французького муніципалітету Альбервіль Анн Гаш. Вона пояснила, що Гаспар зіштовхнувся з іншим лижником, в результаті чого отримав серйозні травми. Це сталося після того, як він повернув ліворуч, щоб, ймовірно, приєднатися до друзів, які каталися на іншому схилі.

Після зіткнення обидва лижники впали на землю. Коли прибули рятувальники, актор був нерухомий і непритомний. Другому лижнику пощастило, він не постраждав. Гелікоптер доставив Ульєля до університетської лікарні Гренобля. Там лікарі боролися за його життя, однак 19 січня о 16:00 за місцевим часом констатували смерть.

За час своєї кар'єри Гаспар знявся в багатьох відомих кінострічках і став одним з найпопулярніших акторів Франції. Якими ролями чоловік тішив шанувальників – дізнавайтеся за посиланням.