Інформацію про відхід у вічність актора повідомила його родина та агент.

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Раніше було відомо, що Гаспара Ульєля госпіталізували до лікарні з травмою, яку отримав на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр у Савойї, що на півдні Франції. Під час катання чоловік наштовхнувся на іншого лижника й отримав серйозні травми. Зірку одразу ж відправили гелікоптером в університетську лікарню Гренобля. Проте стан Ульєля був вже дуже важким.



Помер Гаспар Ульєль / Фото Getty Images