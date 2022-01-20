На время смерти актеру было 37 лет. Он приехал кататься на лыжах вместе с друзьями, однако эта поездка закончилась трагически.

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Как умер Гаспар Ульель

Подробности гибели актера сообщила окружной прокурор французского муниципалитета Альбервиль Анн Гаш. Она пояснила, что Гаспар столкнулся с другим лыжником, в результате чего получил серьезные травмы. Это произошло после того, как он повернул налево, чтобы, вероятно, присоединиться к друзьям, которые катались на другом склоне.

После столкновения оба лыжника упали на землю. Когда прибыли спасатели, актер был неподвижен и без сознания. Второму лыжнику повезло, он не пострадал. Вертолет доставил Ульеля в университетскую больницу Гренобля. Там врачи боролись за его жизнь, однако 19 января в 16:00 по местному времени констатировали смерть.

За время своей карьеры Гаспар снялся во многих известных кинолентах и стал одним из самых популярных актеров Франции. Какими ролями мужчина радовал поклонников – узнавайте по ссылке.