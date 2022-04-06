Зістарілись усі: як українські зірки змінились за понад місяць війни

В Україні триває 42 день війни, поки російські військові жорстоко вбивають мирних людей та знищують інфраструктуру. Але Збройні Сили України дають їм потужну відсіч, а допомагають їм у цьому в тилу звичайні українці. Серед них – співаки, ведучі, актори та працівники інших культурних індустрій.

Ще 23 лютого представники медіа та культури мали грандіозні плани на майбутнє та кар'єру, але у ніч на 24-те – все змінилось. Велика частка українських зірок одразу вступила у лави територіальних оборон, інші – почали волонтерити, ще інші – створили чимало благодійних проєктів та допомагають переселенцям і біженцям у безпечних регіонах.

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З початком російського вторгнення на обличчі кожного з українців з'явились додаткові зморшки, а на голові додалось кілька сивих волосин. Проте у народу зараз "пошрамовані" не лише обличчя, а й душі. Втім, українці продовжують вірити у краще і боротись з ворогом будь-яким способом. Як знаменитості щодня наближають нашу перемогу – читайте далі.

Володимир Зеленський

Колишній комік та актор, а вже ось майже три роки – Президент України Володимир Зеленський змінився "на обличчі" найбільше. У мережі з'явились чимало фотопорівнянь Володимира, де він усміхається 23 лютого у переддень війни, і з яким пронизливим та пригніченим поглядом ходить по зруйнованій окупантами Бучі 4 квітня.



Володимир Зеленський 23 лютого і 4 квітня / Фото з Офісу Президента, колаж Showbiz 24

За місяць війни на плечі президента випало найбільше випробувань за усю історію незалежності країни. Постійні звернення до людей, преси, ведення переговорів з міжнародною спільнотою і політиками, розв'язання складних рішень та сотні інших завдань, які доводиться робити у цей складний час, не могли не відбитись на Зеленському. Проте глава держави гідно продовжує захищати Україну та вести її до омріяної перемоги.

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча та почесний Посол Фонду ООН з питань народонаселення перші тижні війни перебувала у київському регіоні, проте з наростанням військового спротиву жінка переїхала у Львів заради безпеки. Окрім того, що вона постійно публікує в мережі важливі меседжі для українців, у перші тижні вторгнення Маша намагалась достукатись до росіян та білорусів, аби ті схаменулись.

Згодом жінка почала відвідувати гуманітарні центри у Львові, спілкуватись із сім'ями переселенців, також їздила у Варшаву на масштабний телемарафон #Save Ukraine, який транслювали у десятках країн світу. Зараз жінка продовжує жити в Україні.



Маша Єфросиніна 23 лютого і 2 квітня / Фото з інстаграму Маші, колаж Showbiz 24

Тарас Тополя, "Антитіла"

Фронтмен музичного гурту "Антитіла" Тарас Тополя ще задовго до вторгнення Росії підписав контракт на вступ у територіальну оборону Києва. Чоловік одразу був рішуче налаштований захищати країну та столицю. Після наступу він відправив свою дружину Alyosha та трьох дітей на захід України, які згодом полетіли у США, а сам залишився в Україні. Окрім військової справи, чоловік захищає країну на "медіафронті" – він регулярно дає інтерв'ю для закордонних ЗМІ, аби з перших уст та місця подій розповідати світу про ситуацію на фронті.



Тарас Тополя 21 лютого і 22 березня / Фото з інстаграму Тараса, колаж Showbiz 24

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Катерина Осадча

Українська телеведуча, зірка шоу "Світське життя" та матір трьох дітей з перших днів російського вторгнення вела активну інформаційну боротьбу в Україні. Вона зверталась до росіян, російських зірок або тих, що з України, але замовчують війну на Росії. Наразі невідомо, де зараз перебуває її сім'я та сама вона, проте її допомога стала неоціненною – ведуча запустила телеграм-канал "Пошук зниклих", де тисячі людей можуть знайти своїх рідних, що загубились чи безслідно пропали в час війни.



Катерина Осадча 23 лютого і 24 березня / Фото з інстаграму Катерини, колаж Showbiz 24

Дмитро Дікусар

Український хореограф і танцюрист Дмитро Дікусар на третій день російського вторгнення добровільно поповнив лави Збройних Сил України. Чоловік негайно відправився на фронт, де найбільш гарячу точку України – на Луганщину. Дмитро рідко публікує фото в інстаграмі, проте перейти з танцювальних туфель у військову форму – це стало неймовірною несподіванкою для всіх українців. Такий вчинок не може не заслуговувати поваги.



Дмитро Дікусар 4 лютого і 22 березня / Фото з інстаграму Дмитра, колаж Showbiz 24

Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця та матір двох дітей перші тижні війни перебувала в Україні на Вінничині. Проте гірка звістка змусила її покинути країну – її будинок в Києві повністю знищили окупанти. Залишившись без даху над головою, жінка з мамою й дітьми кілька діб добиралась на Закарпаття, а звідти – поїхала у Рим, де її прийняла доброзичлива сім'я. Зараз жінка дистанційно викладає в Київському національному університеті культури і мистецтв, та намагається збудувати життя "з нуля", поки в рідній країні йде війна. Також вона допомагає зі збором гуманітарної допомоги в Італії для українців. Ілона Гвоздьова зізнається, що їй дуже важко перебувати у розлуці з чоловіком на чужині.



Ілона Гвоздьова 14 лютого та 28 березня / Фото з інстаграму Ілони, колаж Showbiz 24

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" завжди був проукраїнсько налаштований, тому з перших днів вторгнення Росії вступив у лави територіальної оборони столиці. Разом з Тарасом Тополею, Ахтемом Сеітаблаєвим та іншими колегами він до сьогодні оберігає Київ. Проте пару тижнів тому чоловік ледь не загинув – він потрапив під мінометний обстріл окупантів і отримав поранення. На щастя, він "швидко встав на ноги" і вже знову – в лавах захисників. Зокрема йому вдалось неабияк підняти дух українців, випустивши у перші дні наступу неймовірне аранжування української народної пісні "Ой, у лузі червона калина", яка стала справжнім хітом в Україні та світі.



Андрій Хливнюк 1 лютого і 3 квітня / Фото з інстаграму "Бумбоксу", колаж Showbiz 24

Джамала

Українська зірка Євробачення-2016 проводить чи ненайбільшу культурну місію за кордоном від початку російського вторгнення. У перший тиждень війни Джамала з двома дітьми виїхала з України, перетнувши кордон Румунії, залишила дітей у Туреччині, і сама почала їздити Європою. Жінка вже дала десятки інтерв'ю іноземним ЗМІ та багато виступів, зібравши десятки мільйонів гривень на потреби України. За останні тижні вона виступала в Німеччині, Румунії, Великій Британії, Литві, де завжди виходила на сцену з українським прапором. Її хіт "1944" пролунав на багатьох концертних майданчиках, а про війну в Україні вже почули мільйони людей.



Джамала 22 лютого і 18 березня / Фото з інстаграму Джамали, колаж Showbiz 24

MELOVIN

Молодий український виконавець "Мел" завжди відзначався епатажністю. Але з приходом війни він не лише змінив імідж, а й напрям роботи – чоловік повністю поринув у волонтерство. MELOVIN переїхав у Львів, де збирає волонтерську допомогу для військових та переселенців. Також він виступає перед сім'ями і дітьми, які виїхали з небезпечних територій, дає безкоштовні концерти у різних центрах допомоги та на вокзалі. Зокрема продовжує займатись творчістю та випускати мотиваційні хіти.



MELOVIN з Лізою Русіною до війни і співак 25 березня / Фото з соцмереж, колаж Showbiz 24

Леся Нікітюк

Українська телеведуча та інстаграм-блогерка Леся до війни одягала найкращі брендові речі та їздила по найвишуканіших курортах. Але з наступом Росії вона не виїхала за кордон, а перебралась з Києва до рідного Хмельницького, звідки постійно волонтерить. 34-річна жінка щодня збирає допомогу для військових та цивільних, спілкується з містянами та підіймає бойовий дух у соцмережах.



Леся Нікітюк 17 лютого і 8 березня / Фото з інстаграму Лесі, колаж Showbiz 24

Звісно, це не весь список українських знаменитостей, які продовжують боротись задля перемоги України. До них обов'язково варто долучити Святослава Вакарчука, Сергія Притулу, Наталію Могилевську, Олександру Заріцьку, Руслану, Анну Трінчер, Олега Скрипку, Ектора Хіменеса-Браво, Олю Полякову, Сергія Танчинця, Женю Галича та десятки інших. Дякуємо їм за їхню неймовірну роботу! Все буде Україна!