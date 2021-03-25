Новий сюрприз для глядачів: на вокальних нокаутах "Голосу країни" з'являться радники – хто вони

Джерело:ТСН
Вже цієї неділі, 28 березня, глядачі побачать напружені вокальні нокаути учасників "Голосу країни" 11 сезон. Зіркові тренери вирішуватимуть долю своїх підопічних, а в цьому їм допомагатимуть радники-колеги. Таке нововведення неабияк потішить глядачів шоу.
Зіркові тренери Діма Монатік, Тіна Кароль, Олег Винник та Надя Дорофєєва впродовж останніх двох тижнів обирали кращих з кращих у вокальних боях. Тепер же їм доведеться зробити ще важчий вибір – відібрати всього по 4 кандидатів з команди для прямих ефірів. Аби не помилитись і відчути справжній талант, до крісел тренерів приєднаються їхні зіркові радники.
Варто побачити Голос країни 11 сезон 9 випуск: запекла боротьба вокалістів та сльози DOROFEEVA
Тіна Кароль і Дан Балан в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"
Монатік і Юлія Саніна в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"
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DOROFEEVA й Alyona Alyona в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"
Олег Винник та Іван Дорн в 10 випуску "Голосу країни" 11 сезон / Фото пресслужби каналу "1+1"
Варто додати, що згідно з правилами нокаутів на "Голосі країни" 11 сезон, команди учасників по черзі виходять на сцену та виконують підготовлені композиції. Тренер вирішує, чи залишаються вони у шоу. Якщо так, то тренер садить їх на одне з чотирьох крісел поруч зі сценою, таким чином що хтось постійно вибуватиме із проєкту. Також інші зіркові тренери матимуть можливість здійснити "крадіжку" та посадити когось на одне зі своїх крісел.