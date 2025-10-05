Цікаво, що деякі українські зірки мають педагогічну освіту, однак вони вирішили пов'язати своє життя зі сценою. Серед них – скандальний репер Потап, який відсиджується за кордоном. Більше – у матеріалі Showbiz 24.

Українські зірки з педагогічною освітою

Олексій Потапенко (Потап)

Олексій Потапенко має дві вищі освіти: вчитель фізкультури й тренер з водного поло і плавання; магістр економічних наук, підприємницької діяльності та аудиту. Колись він був успішним репером в Україні, співав у дуеті "Потап і Настя", у гурті Moзgi, разом з колишньою дружиною Іриною Горовою керував продюсерським центром Mozgi Entertainment, однак втратив популярність під час повномасштабного вторгнення.

Віктор Бронюк

Музикант Віктор Бронюк спершу навчався у педагогічному училищі, а згодом – у Вінницькому державному педагогічному університеті на історичному факультеті. Гурт ТІК він створив у 2005 році.

Альона Савраненко (alyona alyona)

Реперка alyona alyona має дві вищі освіти: психологічну і педагогічну. До початку музичної кар'єри навіть працювала вихователькою у дитячому садку. Популярність до жінки прийшла у 2018 році, коли вийшла пісня "Рибки". У 2024 році alyona alyona разом з Jerry Heil представляла Україну на Євробаченні – вони посіли 3 місце.

