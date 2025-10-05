Серед вчителів є й ті, хто змінює уявлення про сучасну освіту, поєднуючи викладання з креативністю й гумором. Showbiz 24 розповість детальніше про педагогів, які стали зірками тіктоку.

Які вчителі стали популярними в тіктоці?

Юрій Пеоні

Юрій Пеоні – вчитель української мови та літератури з Києва, який став справжньою зіркою TikTok. Його відео поєднують навчання, гумор і щиру комунікацію з учнями. Найвідоміший ролик, де він танцює разом зі старшокласниками, зібрав понад 2,6 мільйона переглядів. Юрій показує, що мова та література можуть бути цікавими, адже в його контенті багато гумористичних сцен зі шкільного життя, репетицій свят і спілкування з дітьми. Часто він просить підписників оцінити естетичний смак своїх учнів чи підтримати їх креатив.

Сьогодні за сторінкою вчителя спостерігають 44 тисячі людей. Прихильники Юрія вважають його прикладом сучасного педагога, який уміє навчати дітей з любов'ю та натхненням.

Діана Палаш

Це вчителька початкових класів із Черкас, яка стала символом творчого підходу до викладання. Вона працює у спеціалізованій школі №3 і ділиться короткими відео про шкільне життя, спілкування з дітьми та кумедні ситуації на уроках. Діана не прагне показати себе ідеальною, радше – справжньою. Саме ця відвертість і близькість до глядача зробили її популярною серед батьків, педагогів і школярів.

Вона також перемагала у місцевих освітніх конкурсах, зокрема в номінації "Молодий учитель", і активно просуває ідею, що сучасний педагог має бути гнучким, людяним і відкритим до змін. Нині за Діаною спостерігають понад 73 тисячі підписників у тіктоці, а її контент вже зібрав – 5 мільйонів вподобайок.

Антон Атаманчук

Учитель початкових класів із Києва завоював серця глядачів щирістю та теплом своїх відео. Він працює в гімназії №287 і показує реальне життя сучасного педагога. Дивлячись відео Антона, користувачі тіктоку щодня переконуються в тому, що чоловік справді любить дітей і свою професію. Один з його роликів, де учні не хочуть відпускати вчителя на відпочинок, стало вірусним і розійшлося українськими соцмережами.

Водночас педагог поширює цінні ідеї серед своєї аудиторії. Наприклад, в інтерв'ю для The Ukrainians Антон наголошує на важливості підтримки учнів і емпатії з боку педагогів. Станом на жовтень 2025 року за вчителем слідкують понад 140 тисяч людей, а його контент зібрав – 4,6 мільйона лайків.

Руслан Циганков

Руслан Ігорьович – один із найвідоміших українських педагогів у тіктоці. Молодий учитель фізики та інформатики з Києва працює у ліцеї №176 імені Мігеля де Сервантеса. Його відео про закони фізики, зняті у простій і креативній формі, набирають мільйони переглядів. У своєму профілі Руслан показує, як можна навчати дітей через експеримент, гру чи побутові приклади, роблячи науку доступною та цікавою.

Окрім навчальних роликів, він часто знімає розважальний контент, де жартує з учнями, бере участь у шкільних заходах, демонструючи, що сучасний учитель може бути близьким і зрозумілим для дітей. Його популярність виросла настільки, що відео з останнього дзвоника, де він танцює разом з випускниками, стало вірусним у тіктоці і потрапило до сюжетів українських медіа.

Руслан наголошує, що для нього соцмережі – спосіб популяризувати науку серед дітей та можливість зруйнувати стереотип про нудного вчителя. Нині за педагогом слідкують понад 332 тисячі людей, а його контент зібрав 18,6 мільйона вподобайок.

До речі, у червні 2025 року він отримав вагому державну нагороду від президента України Володимира Зеленського. Руслана Циганкова нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

Такі вчителі показують, як можна змінювати ставлення до школи не через офіційні реформи, а через людяність, натхнення й просту любов до дітей.