Нам нав'язували російську, – що змотивувало Трінчер і Лозовицьку перейти на українську мову

21 лютого у всьому світі святкують Міжнародний день рідної мови. Для українців цей день важливий, адже з початком повномасштабної війни багато людей вирішили позбутися російської та повністю перейшли на українську.

24 Канал поспілкувався з співачкою Анною Трінчер та переможницею "Холостяка-12" Катериною Лозовицькою про те, що їх змотивувало перейти на українську мову. Як вони пояснили свою позицію – читайте нижче.

До теми "Тривогою не злякаєш": зірки жартують та радіють приїзду Джо Байдена в Київ

Анна Трінчер: "Ми штучно були зросійщені"

Українська співачка та акторка зізнається, що на рішення перейти на українську вплинула, звичайно, війна.

У першу чергу, відбувся абсолютно повний підйом українізації культурного простору, і це дуже круто. Довгі роки до нинішніх подій, ми штучно були зросійщені, у трендах був російський контент, а саме: музика, мультфільми, фільми, серіали тощо. І в них нам нав'язували свої наративи,

– заявляє Трінчер.

Зірка пояснює, що чим більше ми продукуємо україномовного якісного контенту, тим більше у людей з’являється бажання переходити на українську мову. "Однозначно, вплив має і держава, я вважаю правильним, що на всіх рівнях має звучати українська мова", – додала артистка.



Анна Трінчер / Фото з її інстаграм-сторінки

Трінчер каже, що насправді українську мову знала все своє життя, але через російськомовну сім'ю завжди розмовляла російською. "Навіть у школі у нас була російська мова, ми всі нею розмовляли", – додає вона.

Що допомогло перейти на українську? Співачка зізнається, що їй швидко перейти на українську допомогли два місяці, які вона проведені на Заході України. Зірка додає, що також читає книги українською мовою.

Трінчер не приховує, що інколи буває трохи важко спілкуватися українською, бо багато людей розмовляють російською, доводиться у голові все це перекладати. "Звичайно, є випадки, коли я спілкуюсь російською, наприклад, в родині", – додає акторка.

Катя Лозовицька: "Кайфую від української мови"

Переможниця "Холостяка-12" та модель Катерина Лозовицька з початком війни теж перейшла на українську мову. Вона зауважила, що це пов’язано з небажанням розмовляти мовою окупанта.

Все починається з себе. Я вважаю, що вкрай важливо популяризувати нашу рідну мову, аби нове підростаюче покоління змалечку виховувалось саме українською. Таким чином, з часом наша культура матиме можливість очиститись від чужої мови цілком,

– вважає модель.



Катя Лозовицька / Фото з її інстаграм-сторінки

Лозовицька розповіла, що вона навчалася в українській школі, тому цілком вільно розмовляє рідною мовою. "Крім того, в мені виріс патріотизм. Я більше кайфую, коли розмовляю (українською – 24 Канал). Мені дуже подобається, як звучить українська мова – дуже милозвучна", – зізнається дівчина.

Катерина додає, що з деякими людьми все ще спілкується російською, але це більше виключення.

Хто ще з зірок перейшов на українську мову

Андрій Бєдняков

Олексій Дурнєв

Володимир Данте

Ірина Горова

Наталка Денисенко

Єлизавета Юрушева

Лілія Подкопаєва

Антон Птушкін

Надя Дорофєєва

Катерина Павлік

Даша Квіткова

Христина Остапчук

Алан Бадоєв,

Настя Каменських та Потап,

Анатолій Анатоліч з дружиною,

Володимир Остапчук,

Даша Астаф'єва,

Злата Огнєвіч,

Маша Єфросиніна,

Оля Полякова,

Артем Пивоваров,

Ксенія Мішина,

Слава Дьомін та багато інших знаменитостей.

Варто не забувати і про артистів, які перейшли на українську мову ще до 24 лютого. Зокрема, це Світлана Тарабарова, Тарас Тополя й Alyosha та інші – вони почали спілкуватись державною та вивчати її ще у 2014 році, після Революції Гідності та початку війни на Донбасі.

До слова, з початком повномасштабної війни українські артисти не тільки перейшли на українську мову, але й "українізували" свої треки. Як звучать улюблені пісні рідною мовою – читайте добірку від 24 Каналу про те, які хіти переспівали артисти.