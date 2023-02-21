21 лютого у світі святкують Міжнародний день рідної мови. Для українців цей день особливий, адже з приходом великої війни мова стала зброєю. Українські зірки після 24 лютого не тільки перейшли на державну, але й переспівали свої найкращі хіти, – детальніше у добірці 24 Каналу.

До слова Українська – це круто: зірки, які свідомо перейшли на державну мову з початку війни

Оля Полякова – "Королева ночі"

Артистка часто виступала з російськомовними піснями на концертах, але з часом почала додавати все більше українських треків. Також на виступі в Києві вперше прозвучав хіт "Королева ночі" українською.

Оля Полякова – "Королева ночі": дивіться відео

Оля Полякова – "Чарівні очі"

У січні 2022 Оля Полякова презентувала трек "Длинноногое счастье" разом з Олегом Винником. Менш ніж через рік артистка перевипустила трек українською під назвою "Чарівні очі", але вже самостійно.

Оля Полякова – "Чарівні очі": дивіться відео оналйн

Quest Pistols – "Ти неймовірна"

Гурт Quest Pistols, продюсером якого був Юрій Бардаш, нещодавно повернувся в український шоубізнес. Їхня прем'єра була доволі ефектною – музиканти переспівали знамениту пісню "Ты Так Красива" українською мовою.

Quest Pistols – "Ти неймовірна": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва – "Різнокольорова"

Хіт raznotsvetnaya входив у перший сольний альбом Наді Дорофєєвої, але артистка вирішила його українізувати. Артистка оголосила конкурс на найкращу його адаптацію треку українською мовою. Зірці надіслали понад 1700 варіантів, серед яких вона обрала одну версію. Наразі Надя не хоче працювати над адаптаціями, а створювати нове.

Надя Дорофєєва – "Різнокольорова": дивіться відео онлайн

"Ляпис Трубецкой" – "Воїни Світла"

У 2014 році гурт "Ляпис Трубецкой" випустив пісню "Воины света", яка стала неофіційним гімном Революції Гідності. Тепер колектив переспівав її українською мовою, переклад здійснив Сергій Жадан.

"Ляпис Трубецкой" – "Воїни Світла": дивіться відео онлайн

"Ляпис Трубецкой" – "Гаррі"

Ще одним російськомовним хітом від Сергія Міхалка, що зазвучав по-новому, став трек "Гаррі". Це пісня, що вийшла у 2015 році.

"Ляпис Трубецкой" – "Гаррі": дивіться відео онлайн

Лілу45 – "Вісім"

Російська версія треку "Вісім" свого часу стала вірусною у тіктоці, а також була популярною серед російськомовної аудиторії, зокрема й ворожої. Тож Лілу45 довела, що є українською співачкою, а її хіт зазвучав новими фарбами.

Лілу45 – "Вісім": дивіться відео онлайн