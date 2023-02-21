Українська мова після 24 лютого 2022 стала трендом і ще одним фактором об'єднання. У Міжнародний день рідної мови 24 Канал підготував добірку, у якій зібрав зірок, які перейшли на українську мову та закликали до цього і своїх прихильників.

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Андрій Бєдняков

Шоумен та ведучий, який народився у Маріуполі, все життя розмовляв російською мовою. У травні 2022 він оголосив, що повністю переходить на українську. Так він висловив свою позицію проти вбивств, окупації та "рятувань російськомовних".

Відтепер можете називати мене "бЕндеровцем". Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну?

– писав Андрій.



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Олексій Дурнєв

Блогер і ведучий зазвичай спілкувався російською, але в березні звернувся до російськомовних з проханням переходити на державну. З того часу він почав писати у блозі українською та спілкуватись нею у своїх відео. Та Дурнєв закликав з розумінням ставитися до людей, як він, не дорікати через помилки, а заохочувати.

А всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську мову у побуті. Нічого такого страшного в цьому нема. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, помилок буде все менше, вам буде все комфортніше. Українська крута. І ви з нею, любі.



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Володимир Дантес

Артист визнав, що до 24 лютого не тільки був російськомовним, але й вівся на наративи та розмивав кордони. У червні музикант не тільки перейшов на українську мову, але й випустив трек, яким закликав слідувати тренду та не боятися помилок.

"Я Вова, я з Харкова, мені 33 роки і всі ці 33 роки я розмовляв російською мовою. Це погано чи добре? В мене немає відповіді, але точно є розуміння, що робити далі. Я ніколи не писав українською, бо в мене просто не виходило. Тепер я думаю, що просто не докладав достатньо зусиль. Сьогодні я, як і багато моїх російськомовних знайомих, переходимо на українську мову".



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Ірина Горова

Продюсерка почала переходити на українську мову за місяць до війни. Вона зробила це з власного бажання. В побуті Ірини тепер тільки українська мова.

"Українську я вивчала в школі, коли працювала в банку, то всі документи вела українською. У той час багато людей спілкувалися російською і я, не знаю чому, перейшла на неї. Та десь за місяць до початку повномасштабної війни в офісі, в побуті ми почали переходити на українську. Це не було пов'язане з війною, бо ми не вірили в це".



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Наталка Денисенко

З початком великої війни акторка та її чоловік у побуті ще спілкувались російською, але згодом прийняли рішення переходити. Інколи у неї виникають труднощі в спілкуванні, але зірка не зупиняється.

Цей період "українізації" має тривати м'яко і з заохоченням,

– вважає Наталка.



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Анна Трінчер

Блогерка та співачка перейшла на українську з початком війни разом з нареченим, а тепер чоловіком, Олександром Волошином. Тепер пара записує сторіз, пісні, пише дописи тільки державною.

"Я справді шкодую, що не зробила цього раніше", – казала Анна.



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Єлизавета Юрушева

Дружина Олександра Скічка перейшла на українську у листопаді – на початку війни її думка про рідку мову була іншою. Та після відпочинку в Туреччині, де їй траплялись росіяни, вона усвідомила, що не хоче мати з ними нічого спільного.

"Зараз я маю за ціль зробити своєю рідною українську! І говорити тільки на ній! Завжди! Я так давно хотіла її вивчити й зараз найкращий час! Я дуже рада, що сама до цього прийшла, хоч і тільки зараз".



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Варто не забувати і про артистів, які перейшли на українську мову ще до 24 лютого. Зокрема, це Світлана Тарабарова, Тарас Тополя й Alyosha та інші – вони почали спілкуватись державною та вивчати її ще у 2014 році, після Революції Гідності та початку війни на Донбасі.

Лілія Подкопаєва

Спортсменка народилась і виросла в Донецьку, тому для неї перехід з російської був непростим. Вона живе у США, де спілкується англійською, однак зважилась на рішення вчити українську та навіть займається з вчителем.

"Зараз я займаюся з вчителем. Дуже хочу гарно розмовляти. Бо це наша українська мова".



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Антон Птушкін

Блогер з Луганська, який створював відео на тему туризму й подорожей російською та давав інтерв'ю Дудю, після вторгнення створив новий україномовний канал. Як розповідали його друзі, він займається українською з вчителем.

Надя Дорофєєва

Співачка після 24 лютого почала вести соцмережі українською, і, що не менш важливо, писати нові пісні державною мовою. Окрім того, Надя практикує українську і в побуті – каже, що навіть сама не помічає, як спілкується солов'їною.



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Катерина Павлік

Хоч Віктор Павлік спілкується українською мовою, його дружина вела блог і говорила в побуті російською. Це змінилося після 24 лютого.

"Ми житимемо вже в іншій країні. У ще успішнішій, незалежній, усвідомленій країні. Ми станемо і вже стали усвідомленішими з тотальною переоцінкою цінностей. Ми все це переживемо. І такі глобальні зміни не пройдуть безслідно. Все обов'язково буде набагато краще, ніж було".

Даша Квіткова

Українські блогери, серед яких Даша Квіткова, Нікіта Добринін, Тетяна Парфільєва, також перейшли на українську мову та продемонстрували приклад для своїх прихильників. Окрім того, Даша Квіткова популяризує "щоденний донат" – вона кожного дня показує та закликає донатити на ЗСУ.



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Христина Остапчук

Колишня дружина Володимира Остапчука зазвичай спілкувалась російською, але за тиждень до війни частково перевела свій блог на українську мову. Згодом вона повністю перейшла на державну мову, так само, як і її колишній чоловік.



Зірки, які перейшли на українську / Фото з інстаграму

Додамо, на українську мову, принаймні, у соціальних мережах, перейшли більшість українських знаменитостей, про яких ми не згадали вище. Це: