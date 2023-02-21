Нам навязывали российскую, – что смотивировало Тринчер и Лозовицкую перейти на украинский язык

21 февраля по всему миру празднуют Международный день родного языка. Для украинцев этот день важен, ведь с началом полномасштабной войны многие решили избавиться от русского и полностью перешли на украинский язык.

24 Канал пообщался с певицей Анной Тринчер и победительницей "Холостяка-12" Екатериной Лозовицкой о том, что их мотивировало перейти на украинский язык. Как они объяснили свою позицию – читайте ниже.

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Анна Тринчер: "Мы искусственно были обрусены"

Украинская певица и актриса признается, что на решение перейти на украинский повлияла, конечно, война.

В первую очередь произошел совершенно полный подъем украинизации культурного пространства, и это очень круто. Долгие годы до нынешних событий мы искусственно были обрусены, в трендах был русский контент, а именно: музыка, мультфильмы, фильмы, сериалы и т.д. И в них нам навязывали свои нарративы,

– заявляет Тринчер.

Звезда объясняет, что чем больше мы производим украиноязычный качественный контент, тем больше у людей появляется желание переходить на украинский язык. "Однозначно влияние имеет и государство, я считаю правильным, что на всех уровнях должен звучать украинский язык", – добавила артистка.



Анна Тринчер / Фото с ее инстаграмм-страницы

Тринчер говорит, что на самом деле украинский язык знала всю свою жизнь, но через русскоязычную семью всегда разговаривала на русском. "Даже в школе у нас был русский язык, мы все на нем разговаривали", – добавляет она.

Что помогло перейти на украинский? Певица признается, что ей быстро перейти на украинский помогли два месяца, проведенных на Западе Украины. Звезда добавляет, что читает книги на украинском языке.

Тринчер не скрывает, что иногда бывает немного трудно общаться на украинском, потому что многие разговаривают на русском, приходится в голове все это переводить. "Конечно, есть случаи, когда я общаюсь на русском, например, в семье", – добавляет актриса.

Катя Лозовицкая: "Кайфую от украинского языка"

Победительница "Холостяка-12" и модель Екатерина Лозовицкая с началом войны тоже перешла на украинский язык. Она заметила, что это связано с нежеланием разговаривать на языке оккупанта.

Все начинается с себя. Я считаю, что крайне важно популяризировать наш родной язык, чтобы новое подрастающее поколение с детства воспитывалось именно на украинском. Таким образом, со временем наша культура сможет очиститься от чужого языка полностью,

– считает модель.



Катя Лозовицкая / Фото с ее инстаграмм-страницы

Лозовицкая рассказала, что она училась в украинской школе, поэтому совершенно свободно говорит на родном языке. "Кроме того, во мне вырос патриотизм. Я больше кайфую, когда разговариваю (на украинском – 24 Канал). Мне очень нравится, как звучит украинский язык – очень благозвучный", – признается девушка.

Екатерина добавляет, что с некоторыми людьми все еще общается на русском, но это больше исключения.

Кто еще из звезд перешел на украинский язык

Андрей Бедняков

Алексей Дурнев

Владимир Данте

Ирина Горова

Наталья Денисенко

Елизавета Юрушева

Лилия Подкопаева

Антон Птушкин

Надя Дорофеева

Екатерина Павлик

Даша Цветкова

Кристина Остапчук

Алан Бадоев,

Настя Каменских и Потап,

Анатолий Анатолич с женой,

Владимир Остапчук,

Даша Астафьева,

Злата Огневич,

Маша Ефросинина,

Оля Полякова,

Артем Пивоваров,

Ксения Мишина,

Слава Демин и многие другие знаменитости.

Следует не забывать и об артистах, перешедших на украинский язык еще до 24 февраля. В частности, это Светлана Тарабарова, Тарас Тополя и Alyosha и другие – они начали общаться на государственном и изучать его еще в 2014 году, после Революции Достоинства и начала войны на Донбассе.

К слову, с началом полномасштабной войны украинские артисты не только перешли на украинский язык, но и украинизировали свои треки. Как звучат любимые песни на родном языке – читайте подборку от 24 Канала о том, какие хиты перепели артисты.