Зіркове подружжя – Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі стануть батьками вдруге. Про це зірка "Гри престолів" розповів на вечірньому шоу Джиммі Феллона.

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Кіт Гаррінгтон і Роуз Леслі вдруге стануть батьками

Британський актор почав свою розповідь з кумедних історій про сина, якому вже два роки. Після цього він зізнався, що чекає на малюка через кілька місяців.

"Йому два роки, і він росте розумною дитиною, що неочікувано для нащадка двох акторів. Навіть не знаємо, в кого він такий. Малий любить аплодисменти. Щоразу, коли він щось робить добре, ми йому аплодуємо. Але й тривожимося, чи не підштовхуємо його таким чином до акторства".

Але малого чекає найбільший шок його життя – скоро він матиме брата чи сестру,

– зізнався Кіт.

Актор зізнався, що схвильований перед появою другої дитини. "Я дещо наляканий. З першою дитиною ти витаєш у хмарках і танцюєш ромашковими полями всі дев’ять місяців, – ну, звісно, якщо ти чоловік. Але вдруге ти швидко стаєш практичним".

Подружжя акторів спробувало підготувати сина до поповнення в родині. Але він ще не дуже розуміє, що чекає на нього: "Ми намагалися із ним поговорити. Роуз показує на свій живіт і говорить: "Мамина дитинка". А він у відповідь показує на свій живіт і каже: "Моя дитинка!". Поки з нього досить".

Кіт Гарінгтон на вечірньому шоу: відео

Що відомо про подружжя Кіта й Роуз

Романтичні стосунки Кіта та Роуз розпочалися на знімальному майданчику серіалу "Гра престолів". Тоді вони грати закоханих, а згодом зізналися один одному в почуттях і у реальному житті.

У вересні 2017 року стало відомо, що Кіт та Роуз заручилися. Закохані зробили офіційну заяву в британській газеті The Times. Вже через рік вони влаштували атмосферне весілля у Великій Британії.

У вересні 2020 року Роуз Леслі дала інтерв'ю та знялась у фотосесії видання Make Magazine, де показала вагітний животик та поділилася, що чекає на народження первістка. Вже в лютому наступного року подружжя побачили разом з малюком.