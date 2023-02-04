Звездные супруги – Кит Гарингтон и Роуз Лесли станут родителями второй раз. Об этом звезда "Игры престолов" рассказал на вечернем шоу Джимми Феллона.

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Кит Гаррингтон и Роуз Лесли во второй раз станут родителями

Британский актер начал свой рассказ с забавных историй о сыне, которому уже два года. После этого он признался, что ждет малыша через несколько месяцев.

"Ему два года, и он растет умным ребенком, что неожиданно для потомка двух актеров. Даже не знаем, у кого он такой. Малыш любит аплодисменты. Каждый раз, когда он что-то делает хорошо, мы ему аплодируем. Но и тревожимся, не подталкиваем ли его таким образом в актерство".

Но малыша ждет наибольший шок его жизни – скоро у него будет брат или сестра,

– признался Кит.

Актер признался, что взволнован перед появлением второго ребенка. "Я несколько напуган. С первым ребенком ты витаешь в облаках и танцуешь ромашковыми полями все девять месяцев, – ну, конечно, если ты мужчина. Но вторично ты быстро становишься практичным".

Супруги актеров попытались подготовить сына к пополнению в семье. Но он еще не очень понимает, что ждет его: "Мы пытались с ним поговорить. Роуз показывает на свой живот и говорит: "Мамин ребенок". А он в ответ показывает на свой живот и говорит: "Мой ребенок!". Пока из него достаточно".

Кит Гаррингтон на вечернем шоу: видео

Что известно о супругах Ките и Роуз

Романтические отношения Кита и Роуз начались на съемочной площадке сериала "Игра престолов". Тогда они играть влюбленных, а потом признались друг другу в чувствах и в реальной жизни.

В сентябре 2017 года стало известно, что Кит и Роуз обручились. Влюбленные сделали официальное заявление в британской газете The Times. Уже через год они устроили атмосферную свадьба в Великобритании.

В сентябре 2020 года Роуз Лесли дала интервью и снялась в фотосессии издания Make Magazine, где показала беременный живот и поделилась, что ждет рождения первенца. В феврале следующего года супругов увидели вместе с малышом.