Українська акторка та учасниця "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару знялась у серіалі "Волонтери" на каналі ТЕТ. Зірка зіграла дружину Ігоря Ласточкіна, яка допомагає йому з волонтерськими ініціативами.

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Ірина Сопонару соромилась зніматися оголеною

Одного разу героїня вирішує зібрати подруг та влаштувати фотосесію в стилі ню, щоб зібрати кошти на дрон для підрозділу колишнього коханого.

Ірина Сопонару зізналась, що відверта зйомка була доволі стресовою.

Ми знімалися голі. Ми гумористки, а не актриси. Для нас зняти ліфчик — це не звичайна справа, це для нас стрес, капець! Тому ми з дівчатами добряче стресонули. Але це був прикольний досвід, так би мовити,

– прокоментувала Ірина Сопонару.

Акторка та учасниця гумористичного колективу "Тріо Різні" Олександра Машлятіна зізналась, що вперше постала перед камерою напівоголеною. Тому боялась моменту, коли настане час знімання цієї сцени.

"Це перший досвід зйомки напівоголеною, тому ми з дівчатами дуже соромилися", – поділилась артистка.



Кадр з серіалу

Ірина Сопонару збільшила груди

Кілька місяців тому Ірина Сопонару зізналась, що збільшила груди. Раніше акторка вважала плоску фігуру без виражених форм – ідеалом жінки. Але пізніше її бачення змінилося, тому вона захотіла подобатись собі.

"Мені почали подобатися форми, і мені не вистачало в деяких місцях цих форм. І я подумала, що життя таке коротке, воно одне. Я прожила 35 років із маленькими грудьми й хочу решту життя прожити із середніми грудьми", – казала Сопонару.