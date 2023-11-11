Украинская актриса и участница "Женского квартала" Ирина Сопонару снялась в сериале "Волонтеры" на канале ТЕТ. Звезда сыграла жену Игоря Ласточкина, помогающую ему с волонтерскими инициативами.

К слову Люба из села: мэр Коломыи возмутился из-за карикатурного образа героини сериала "Успеть до 30"

Ирина Сопонару стеснялась сниматься обнаженной

Однажды героиня решает собрать подруг и устроить фотосессию в стиле, чтобы собрать средства на дрон для подразделения бывшего любимого.

Ирина Сопонару призналась, что откровенная съемка была достаточно стрессовой.

Мы снимались нагие. Мы юмористки, а не актрисы. Для нас снять лифчик – это не обычное дело, это для нас стресс, конец! Поэтому мы с девушками изрядно стряхнули. Но это был прикольный опыт, так сказать,

– прокомментировала Ирина Сопонару.

Актриса и участница юмористического коллектива "Трио Разные" Александра Машлятина призналась, что впервые предстала перед камерой полуобнаженной. Поэтому боялась момента, когда придет время съемки этой сцены.

"Это первый опыт съемки полуобнаженной, потому мы с девушками очень стеснялись", – поделилась артистка.



Кадр из сериала

Ирина Сопонару увеличила грудь

Несколько месяцев назад Ирина Сопонару призналась, что увеличила грудь. Раньше актриса считала плоскую фигуру без выраженных форм – идеалом женщины. Но позже ее видение изменилось, поэтому она захотела нравиться себе.

"Мне начали нравиться формы, и мне не хватало в некоторых местах этих форм. И я подумала, что жизнь так коротка, она одна. Я прожила 35 лет с маленькой грудью и хочу остальную жизнь прожить со средней грудью", – говорила Сопонару.