Не вистачало форм, – Ірина Сопонару відверто розповіла, чому вирішила збільшити груди

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла про пластичну операцію, яку зробила. Вона зізналась, як ще доглядає за обличчям.

Акторка та гумористка Ірина Сопонару відверто розповіла про пластичні операції. Вона зізналась, що наважилась на одну – мамопластику.

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Яку пластичну операцію зробила Ірина Сопонару

Зірка "Жіночого кварталу" зізналась, що зробила операцію для себе.

По-перше, у мене, як і раніше, невеликі груди. Мені захотілося, у мене змінився смак. Мені раніше подобалися такі андрогінні дівчата з плоскими грудьми, без талії, щоб стегна були не дуже виражені. Мені подобалася модель Фрея Беха, Кіра Найтлі. Для мене це був ідеал жінки. І це змінилося,

– зізналась Ірина Сопонару.

"Мені почали подобатися форми, і мені не вистачало в деяких місцях цих форм. І я подумала, що життя таке коротке, воно одне. Я прожила 35 років із маленькими грудьми й хочу решту життя прожити із середніми грудьми".

Ірина Сопонару відверто розповіла, що боїться старості. Вона також робить все для того, щоб виглядати молодо – і готова це робити "до останнього". Акторка робить біоревітизацію, мезотерапію та інші різні процедури, що покращують якість шкіри.

Є такі, що старіють красиво, їх не бентежать зморшки. А я, напевно, більше з тих жінок, які... я цементом заллю обличчя, аби воно було більш-менш. Я робитиму процедури до останнього, якісь апаратні, ін'єкційні, я намагатимуся цей момент відстрочити,

– поділилась зірка.

Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн

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