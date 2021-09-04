Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко розлучається з чоловіком

Відомі актори Кейлі Куоко та Карл Кук повідомили, що вирішили розлучитися. Вони зізналися, що їхні шляхи розійшлися попри всю любов та повагу один до одного. Пара була у шлюбі понад 3 роки.

Ще одна голлівудська пара повідомила про розрив шлюбу. Цього разу стосунки завершились у зірки "Теорії великого вибуху" (відомої за роллю Пенні) Кейлі Куоко та актора Карла Кука.

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Кейлі Куоко розлучається

Колишнє подружжя поділилося сумною заявою з пресою, де й оголосили про розлучення. Вони зазначили, що хотіли приховати цю подію в особистому житті від аудиторії, однак вирішили зізнатися.

Незважаючи на глибоку любов і повагу один до одного, ми зрозуміли, що наші нинішні шляхи повели нас у протилежних напрямках,

– розповіла експара.

"Ми прийняли це рішення разом, висловивши величезну повагу один до одного, і просимо вас зробити те саме, розуміючи, що ми не будемо надавати жодних додаткових деталей або коментувати рішення", – додали Кейлі та Карл.

Актори наголосили, що не будуть більше говорити публічно про стосунки чи розлучення. Вони зауважили, що не відчувають один до одного ні гніву, ні ненависті.

Зазначимо, що ще в червні пара вітала одне одного з 3 річницею шлюбу, публікуючи на сторінках архівні фото.



Кейлі Куоко та Карл Кук / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про шлюб Кайлі Куоко та Карла Кука