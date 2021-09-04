Ще одна голлівудська пара повідомила про розрив шлюбу. Цього разу стосунки завершились у зірки "Теорії великого вибуху" (відомої за роллю Пенні) Кейлі Куоко та актора Карла Кука.
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Кейлі Куоко розлучається
Колишнє подружжя поділилося сумною заявою з пресою, де й оголосили про розлучення. Вони зазначили, що хотіли приховати цю подію в особистому житті від аудиторії, однак вирішили зізнатися.
Незважаючи на глибоку любов і повагу один до одного, ми зрозуміли, що наші нинішні шляхи повели нас у протилежних напрямках,
– розповіла експара.
"Ми прийняли це рішення разом, висловивши величезну повагу один до одного, і просимо вас зробити те саме, розуміючи, що ми не будемо надавати жодних додаткових деталей або коментувати рішення", – додали Кейлі та Карл.
Актори наголосили, що не будуть більше говорити публічно про стосунки чи розлучення. Вони зауважили, що не відчувають один до одного ні гніву, ні ненависті.
Зазначимо, що ще в червні пара вітала одне одного з 3 річницею шлюбу, публікуючи на сторінках архівні фото.
Кейлі Куоко та Карл Кук / Фото з інстаграму акторки
Що відомо про шлюб Кайлі Куоко та Карла Кука
- Актори, як не дивно, познайомилися у 2016 році не на знімальному майданчику, а на кінних перегонах. З того часу вони почали спілкуватися.
- Вже через рік, 30 листопада 2017 Карл зробив пропозицію одруження коханій. Це сталося в день її народження.
- Ще через рік пара зіграла весілля. На фото, які зірки публікували в мережі, здавалося, що вони освідчилися в коханні один одному в стайні для коней. Ймовірно, вони планували одружитися в тому місці, де зародилась їхня любов.
- Зауважимо, раніше Кайлі Куоко була одружена з тенісистом Райаном Світінгом, з яким прожила у шлюбі з 2013 по 2016 рік.