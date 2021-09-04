Еще одна голливудская пара сообщила о разрыве брака. На этот раз отношения завершились у звезды "Теории Большого взрыва" (известной по роли Пенни) Кейли Куоко и актера Карла Кука.

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Кейли Куоко разводится

Бывшие супруги поделились печальным заявлением с прессой, где и объявили о разводе. Они отметили, что хотели скрыть это событие в личной жизни от аудитории, однако решили признаться.

Несмотря на глубокую любовь и уважение друг к другу, мы поняли, что наши нынешние пути повели нас в противоположных направлениях,

– рассказала экс-пара.

"Мы приняли это решение вместе, выразив огромное уважение друг к другу, и просим вас сделать то же самое, понимая, что мы не будем предоставлять никаких дополнительных деталей или комментировать решение", – добавили Кейли и Карл.

Актеры подчеркнули, что не будут больше говорить публично об отношениях или разводе. Они заметили, что не испытывают друг к другу ни гнева, ни ненависти.

Отметим, что еще в июне пара поздравляла друг друга с 3 годовщиной брака, публикуя на страницах архивные фото.



Кейли Куоко и Карл Кук / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о браке Кайли Куоко и Карла Кука