Роберт Паттінсон офіційно стане батьком: його обраниця засвітила вагітний животик

Чутки про те, що зірка "Сутінок" вперше стане татом, підтвердилися. Його обраниця Сьюкі Вотергауз з'явилась на червоній доріжці й не приховувала вагітність.

Британська співачка Сьюкі Вотергауз з'явилась на церемонії нагородження премією British Fashion Awards 2023. Вона з'явилась на червоній доріжці, але позувала без коханого.

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Обраниця Паттінсона не приховує вагітність

На важливу подію в Королівському Альберт-голі в Лондоні Сьюкі обрала розкішну фатинову сукню у насиченому винному відтінку. Пишне вбрання без бретелей підкреслювало її вагітний животик. Родзинкою образу стала квіткова аплікація у 3D.

Аутфіт зірки доповнювали бордові босоніжки на високій платформі, сережки від Tiffany & Co, браслет і намисто. Вона вклала волосся у скуйовджені хвилі та зробила легкий макіяж.



Сьюкі Вотергауз / Фото з інстаграм-сторіз

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