Британська співачка Сьюкі Вотергауз з'явилась на церемонії нагородження премією British Fashion Awards 2023. Вона з'явилась на червоній доріжці, але позувала без коханого.
До слова Про найкоротший шлюб у 18 років та відмову від материнства: відома співачка вразила зізнаннями
Обраниця Паттінсона не приховує вагітність
На важливу подію в Королівському Альберт-голі в Лондоні Сьюкі обрала розкішну фатинову сукню у насиченому винному відтінку. Пишне вбрання без бретелей підкреслювало її вагітний животик. Родзинкою образу стала квіткова аплікація у 3D.
Аутфіт зірки доповнювали бордові босоніжки на високій платформі, сережки від Tiffany & Co, браслет і намисто. Вона вклала волосся у скуйовджені хвилі та зробила легкий макіяж.
Сьюкі Вотергауз / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про стосунки Сьюкі Вотергауз та Роберта Паттінсона
- Пара закрутила роман у 2018 році: тоді їх не раз фотографували папараці за поцілунками та обіймами. Паттінсон підтвердив стосунки наступного року, але лише сказав, що йому неприємна увага преси.
- У грудні пішли чутки про заручини актора та співачки. За джерелами, пара почала жити разом у Лондоні. Пандемія не зруйнувала, а зміцнила їхні стосунки. На Різдво вони, ймовірно, заручилися.
- Пара досі не дає офіційних заяв стосовно роману, заручин чи спільної дитини. На початку листопада поширилися чутки про вагітність Сьюкі – як вже відомо, вони підтвердилися.