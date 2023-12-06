Співачка Lama зізналась, що вперше вийшла заміж у 18 років. Шлюб протривав недовго, оскільки пара одружилась надто швидко.

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Lama про короткий шлюб у 18 років

У мене був хлопець. Він був схожий на Томаса Андерса, і я закохалась. Такий гарний, чорнявий. Я настільки була безшабашною, що не розібралася хто він, що він. Ми познайомилися, і в той же день він запропонував. І я погодилася. Шлюб протривав близько року. А потім Віталік Телезін з'явився,

– розповіла співачка.

Тоді Lama позитивно сприйняла розлучення з чоловіком. Хоч розплакалась у момент, коли довелося повідомити про своє рішення.

"Під час розлучення не плакала. Він ще дивувався, чому я сміюсь, а не плачу. Бо люди, коли розлучаються, плачуть. Я плакала лише тоді, коли сказала, що все…" – пригадала зірка.

Зауважимо, зараз Lama у стосунках з цивільним чоловіком Романом. Він родом з Херсона. Коханий співачки не хоче бути впізнаваним, тож не з'являється на публіці.

Lama про відмову від материнства

Співачка Lama свідомо відмовилась від материнства ще у віці близько 20 років. Її коханий поділяє цю позицію.

Я реалізована. Музика, пісні – мої діти. Бути мамою – це велика відповідальність і це теж мистецтво. Ти повністю маєш у це пірнути й тільки туди. Ніколи не хотіла дітей. Ти не хочеш, і тобі це не дається. Зі мною це працює,

– висловилась артистка.

Інтерв'ю зі співачкою Lama: дивіться відео онлайн