Британская певица Сьюки Уотергауз появилась на церемонии награждения премией British Fashion Awards 2023. Она появилась на красной дорожке, но позировала без любимого.

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Избранник Паттинсона не скрывает беременность

На важное событие в Королевском Альберт-Голе в Лондоне Сьюки выбрала роскошное фатиновое платье в насыщенном винном оттенке. Пышный наряд без бретелей подчеркивал ее беременный животик. Изюминкой образа стала цветочная аппликация в 3D.

Аутфит звезды дополняли бордовые босоножки на высокой платформе, серьги от Tiffany&Co, браслет и бусы. Она уложила волосы во взъерошенные волны и сделала легкий макияж.



Сьюки Вотергауз / Фото с инстаграм-сториз

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