Чому Григорій Бакланов одружився через 3 роки після заручин

Актор, який став відомий після серіалу "Спіймати Кайдаша", поділився, що освідчився коханій навесні 2018 року. Та їхнє весілля відбулося у вересні, коли пара знайшла кілька вільних днів від зйомок.

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Ми вирішили попрацювати, у нас було багато знімань, і ми знову перенесли все це на рік. Через рік трапився карантин, було не до весілля, ми знову увійшли в робочий графік. І ось цього літа ми вирішили, що це станеться. Рівно до тієї миті, поки нам не вислали наші робочі графіки,

– пояснив Григорій Бакланов.

Робочі дні заважали нареченим не тільки зіграти весілля, але й влаштувати медовий місяць. У Григорія та Анастасії не збігалися ні вихідні, ні відпустки. Однак вони таки змогли отримати 2 дні, вільних від роботи. Їхнє імпровізоване весілля пройшло у Києві.



Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму актора

Як починалися стосунки акторів

Бакланов та Цимбалару познайомилися у театральному університеті. Та спочатку їхні стосунки були більш як напружені.

Ми ненавиділи одне одного. Ми лаялися, у мене були істерики, я призначала Гриші репетиції, він на них не приходив. Ми взагалі не могли порозумітися,

– розповіла Анастасія.

Чергова гучна сварка трохи змінила ставлення пари одне до одного. У них розпочалась дружба, а згодом навіть симпатія.

"У нас вже починалася якась дивна дружба. Він уже міг мені написати повідомлення перед сном, побажати добраніч. Я розуміла, що це вже не дружба, а симпатія", – зауважила акторка.

Григорій соромився зізнатися дівчині у почуттях, тож вона перша запитала його, що він відчуває. Згодом пара почала жити разом. Так і розпочалась історія їхнього кохання.