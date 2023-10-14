Зірка серіалу "Секс і місто", яка зіграла Шарлотту, приїздила у Молдову ще у вересні як посол доброї волі UNHCR. Там вона зустрілась з українськими дітьми, які вимушено покинули свій дім через війну.
До теми Посидів на руках у Дорофєєвої: "Лебігович" оригінально оголосив новий збір на ЗСУ
Крістін Девіс поспілкувалась з українкою
У мережі опублікували нове зворушливе відео з зустрічі. У ньому показали, як Крістін Девіс спілкувалась з дівчинкою Марією з Миколаєва.
Українка розповіла, що перебуває в Молдові вже майже 2 роки. Там вона живе з мамою, поки бабуся й дідусь залишаються вдома. Марія поділилась, що їй подобається в Молдові, але вона сумує за домом.
Так, але хочеться до України, у свою країну. Там моя школа, мої друзі й мій дім. І дитячий майданчик у дворі. Хочу, щоб закінчилась війна, і все було добре,
– розповіла дівчинка.
Крістін Девіс поспілкувалась з українкою: відео
Як Крістін Девіс коментувала свою поїздку
- В інтерв'ю після повернення до США американська акторка зізналась, що вражена стійкістю українців. Вона звернула увагу, що має за честь проводити час з біженцями та місцевими жителями, які немов об'єднались в одне ціле.
- "Я була глибоко зворушена надзвичайною силою, яку демонструють біженці. Ніхто не планує ставати біженцем, і, попри болісний досвід розлуки з рідними та близькими, багато хто відновлює своє життя в Молдові", – сказала Крістін Девіс.