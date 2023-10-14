Зірка серіалу "Секс і місто", яка зіграла Шарлотту, приїздила у Молдову ще у вересні як посол доброї волі UNHCR. Там вона зустрілась з українськими дітьми, які вимушено покинули свій дім через війну.

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Крістін Девіс поспілкувалась з українкою

У мережі опублікували нове зворушливе відео з зустрічі. У ньому показали, як Крістін Девіс спілкувалась з дівчинкою Марією з Миколаєва.

Українка розповіла, що перебуває в Молдові вже майже 2 роки. Там вона живе з мамою, поки бабуся й дідусь залишаються вдома. Марія поділилась, що їй подобається в Молдові, але вона сумує за домом.

Так, але хочеться до України, у свою країну. Там моя школа, мої друзі й мій дім. І дитячий майданчик у дворі. Хочу, щоб закінчилась війна, і все було добре,

– розповіла дівчинка.

Крістін Девіс поспілкувалась з українкою: відео

Як Крістін Девіс коментувала свою поїздку