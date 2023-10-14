Звезда сериала "Секс в большом городе", сыгравшая Шарлотту, приезжала в Молдову еще в сентябре как посол доброй воли UNHCR. Там она встретилась с украинскими детьми, вынужденно покинувшими свой дом из-за войны.

К теме Посидел на руках у Дорофеевой: "Лебигович" оригинально объявил новый сбор на ВСУ

Кристин Дэвис пообщалась с украинкой

В сети опубликовали новое трогательное видео со встречи. В нем показали, как Кристин Дэвис общалась с девочкой Марией из Николаева.

Украинка рассказала, что находится в Молдове уже около 2 лет. Там она живет с мамой, пока бабушка и дедушка остаются дома. Мария поделилась, что ей нравится в Молдове, но она скучает по дому.

Да, но хочется в Украину, в свою страну. Там моя школа, мои друзья и дом. И детская площадка во дворе. Хочу, чтобы кончилась война, и все было хорошо,

– рассказала девочка.

Кристин Дэвис пообщалась с украинкой: видео

Как Кристин Дэвис комментировала свою поездку