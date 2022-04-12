Зірка Playboy та відомі артисти: українські знаменитості, які стали волонтерами через війну

З початком повномасштабної війни кожен українець зайняв свій фронт й допомагав чим міг. Так чимало українських знаменитостей стали волонтерами.

Українські знаменитості обрали різноманітний спосіб допомоги під час війни. Хтось продовжив займатись творчістю й виступати з концертами, а дехто перекваліфікувався й став волонтером.

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Зірки, які стали волонтерами

Леся Нікітюк

Телеведуча та блогерка переїхала з Києва у рідний Хмельницький. Там вона організувала центр допомоги у школі, де колись навчалась. Леся розповідала, що там з іншими працівниками школи зустрічає людей, які виїжджають з домівок через обстріли.

Ми допомагаємо їм трішечки розслабитися, стараємося смачно готувати. У нас дуже великий штат, колектив усієї школи, в якій я колись навчалася – і директор, і завуч, і психологи, і вчителі. Всі працюють. Ми всіх приймаємо, всіх годуємо, всіх стараємося забезпечити любов'ю, ласкою, щоб вони трошечки відволіклися,

– розповідала зірка.

Центр приймає близько 50 сімей у день. Зазвичай вони ночують, а згодом знаходять і перебираються у житло в Хмельницькому.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Даша Астаф'єва

Зірка Playboy, українська модель та співачка на час війни перекваліфікувалась у волонтерку. Вона залишилась у Києві. Там Даша чистить овочі, миє посуд і готує їжу для захисників з ЗСУ і тероборони.

"Вранці я вигулюю собак, роздаю гроші бабусям, допомагаю доїхати кому куди треба. В обід йду у волонтерський центр, де знайшла роботу. Там чищу картоплю, мию посуд, підлогу. Ми всі щось робимо, у всіх в житті інші професії. Ввечері збираю залишки їжі й розкладаю її в центрі собакам, птахам", – розповідала про свій розклад дня Астаф'єва.

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Ірина Федишин

Українська співачка залишилась в Україні. Вона живе у Львові, звідки й займається волонтерством. Часто зірку можна зустріти за плетенням сіток. До праці вона залучає навіть своїх дітей. Також Ірина готує їсти для переселенців.

Нещодавно Ірина Федишин повернулась до творчості. Разом з піаністом Євгеном Хмарою вона їздить містами України та співає для українців, які були змушені залишити свої будинки.



Ірина Федишин з сином / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Сергій Танчинець

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ спершу вступив до мукачівської тероборони, але згодом зрозумів, що з нього може бути більше користі. Тож він почав перевозити автівкою гуманітарну допомогу, евакуйовувати людей.

Багато людей, які мають габаритні транспортні засоби, почали їздити та волонтерити. Ось я вже місяць у дорозі. І я за цей місяць проїхав понад 10 тисяч кілометрів. Мені це не важко, окрім того, коли ти розумієш, що люди зі зброєю у руках зараз фізично воюють,

– розповів музикант.

Ада Роговцева

Акторка організувала невеликий волонтерський штаб у себе вдома. Туди приходять захисники, щоб поїсти, відпочити й помитися.

"Я волонтерю в хаті, в мене тут як "побутовий штаб": хлопці приходять митися, я їм перу білизну, сушу і віддаю вже чисту. А коли вони приносять у пакетику мокрі шкарпетки, я з радістю віддаю їм чисті. Я їх годую", – поділилась артистка.

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Іванна Онуфрійчук

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук не повернулась до України, а залишилась у Швейцарії, де живе її чоловік. Там вона збирає гуманітарну допомогу для українців.

Іванна сортує їжу, медикаменти, одяг та інші необхідні речі. Все це вона відправляє до України. Також Онуфрійчук "воює" на інформаційному фронті, публікуючи фото та відео з війни.

Сергій Притула

Громадський діяч, політик і ведучий займався волонтерством ще задовго до початку повномасштабної війни. Тепер він ще більше направив енергію на збір необхідних речей для українських захисників.

Нещодавно чоловік розповів, як жінка зі Львова у 2020 році передала на потреби військових 60 тисяч доларів. Цей внесок допомагає вбивати ворогів навіть зараз.



Сергій Притула / Фото з інстаграму Притули

MELOVIN

Виконавець MELOVIN на час війни в Україні став волонтером. У координаційний центр для допомог перетворилась і його команда BIG HOUSE MELOVIN. Члени команди збирають кошти на закупівлю споряджень для захисників, допомагають сім'ям евакуйовуватись.

Війна – це не тільки тримати зброю та бути на передовій. Це також інформаційна війна, тому ми ведемо боротьбу в соцмережах і поширюємо правдиві факти для росіян, до яких достукатися просто неможливо, але ми намагаємося це зробити,

– розповів артист.

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald після початку війни переїхав з Києва до Львова. Він дає концерти, а також займається волонтерством. Чоловік зізнавався, що його дуже мотивує вдячність захисників із ЗСУ чи ТрО. Женя розповів, що йому не вдалось вступити до лав військових, тож він робить все для того, щоб бути корисним.

Автомат мені не дали… І я (думаю, як і більшість чоловіків, в яких не вийшло призватися) відчуваю себе "не корисним". Картаю себе за те, що недостатньо роблю, не все виходить, як то кажуть "не при ділі". Та мій "комбат" сказав не вимахуватись і допомагати тим, чим можу,

– казав музикант.

"Всі ми вчилися бути корисними. Помилялися, зневірювалися, опускалися руки, але як тільки вдавалося – загорялися знову! Та мені здавалося, що постити результати – позерство! Але розумію, що це мотивує всіх допомагати й бути корисними, навіть якщо ви не зі зброєю", – додавав він.



Женя Галич волонтерить у Львові / Фото з інстаграму Жені Галича