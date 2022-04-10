Ірина Федишин долучається до різноманітних волонтерських ініціатив, а також разом з піаністом-віртуозом Євгеном Хмарою виступає для переселенців та військових.

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Ірина Федишин виступила для військових на Львівщині

Щоб потішити українських воїнів, артистка відправилася у невеликий тур Львівською областю, повідомляє 24 канал. Вона разом з другом Євгеном Хмарою завітала в три населені пункти. Під акомпанемент синтезатора співачка виконала свої найпопулярніші пісні. У залі підспівували, такий захід дозволив хоча б на короткий час відволіктися від думок про війну.

Коли Ірина співала композицію "Україна", спустилася в зал, де разом з військовими розгорнула величезний синьо-жовтий стяг.

Ірина Федишин виступила на Львівщині: дивіться відео онлайн

Також артистка презентувала новий трек – "Розстріляна весна". Федишин поділилася, під час створення цієї пісні, як ніколи, відчувала Божу присутність.

Ірина Федишин – "Розстріляна весна": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин та Євген Хмара виступили для військових / Фото Катерини Гошко, 24 канал