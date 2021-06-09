Зірка "Месників" Елізабет Олсен натякнула, що таємно вийшла заміж

32-річна американська акторка Елізабет Олсен несподівано натякнула на одруження. У новому інтерв'ю знаменитість назвала коханого Роббі Арнетта чоловіком, спровокувавши чутки про таємне весілля.

Зірка супергеройського фільму "Месники" поспілкувалася з колегою Кейлі Куоко, що прославилася завдяки зйомкам в серіалі "Теорія великого вибуху". Елізабет Олсен довелося виходити на зв'язок з ванної кімнати, адже її сусідка затіяла будівництво на задньому дворі, від якого акторці ніде сховатися.

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"Я у ванній. Я була у Великій Британії сім місяців і повернувся два дні тому, і моя сусідка стільки будує на задньому дворі. Я все ще чую це, і я перебуваю в найвіддаленішій ванній кімнаті", – пояснила Елізабет Олсен.

Під час інтерв'ю на задньому тлі вона помітила дитячу книжку "Маленька міс Магія". На її основі знятий серіал "ВандаВіжен", в якому акторка грає головну роль. Знаменитість зазначила, що цю книгу у ванній розмістив її чоловік.

Я також щойно помітила, що мій чоловік поклав "Маленьку міс Магію", знаєте книжку "Маленька міс Магія"? Це класичні книги, але магічні завдяки "ВандаВіжен", бо він такий милий,

– висловилася Елізабет Олсен.

Увагу публіки привернуло те, що зірка "Месників" вперше назвала коханого Роббі Арнетта чоловіком. Слова акторки спровокували чутки про таємне одруження з фронтменом гурту Milo Greene. Щоправда, Кейлі Куоко не стала розпитувати колегу про особисте, тому жодних інших деталей Елізабет Олсен не повідомила.

Роман Елізабет Олсен з Роббі Арнеттом