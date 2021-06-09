Звезда супергеройского фильма "Мстители" пообщалась с коллегой Кейли Куоко, которая прославилась благодаря съемкам в сериале "Теория большого взрыва". Элизабет Олсен пришлось выходить на связь из ванной комнаты, ведь ее соседка затеяла строительство на заднем дворе, от которого актрисе негде спрятаться.

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"Я в ванной. Я была в Великобритании семь месяцев и вернулся два дня назад, и моя соседка столько строит на заднем дворе. Я все еще слышу это, и я нахожусь в отдаленной ванной комнате", – объяснила Элизабет Олсен.

Во время интервью на заднем фоне она заметила детскую книгу "Маленькая мисс Магия". На ее основе снят сериал "ВандаВижен", в котором актриса играет главную роль. Знаменитость отметила, что эту книгу в ванной разместил ее муж.

Я также только заметила, что мой муж положил "Маленькую мисс Магию", знаете книгу "Маленькая мисс Магия"? Это классические книги, но магические благодаря "ВандаВижен", потому что он такой милый,

– высказалась Элизабет Олсен.

Внимание публики привлекло то, что звезда "Мстителей" впервые назвала любимого Робби Арнетта мужем. Слова актрисы спровоцировали слухи о тайном бракосочетании с фронтменом группы Milo Greene. Правда, Кейли Куоко не стала расспрашивать коллегу о личном, поэтому никаких других деталей Элизабет Олсен не сообщила.

Роман Элизабет Олсен с Робби Арнеттом