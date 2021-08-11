Зірка фільмів "Люди Ікс" Г'ю Джекман повідомив про підозру на рецидив раку

Австралійський актор Г'ю Джекман, відомий за роллю супергероя-мутанта Росомахи у фільмах "Люди Ікс", повідомив сумну новину. Після обстеження шкіри лікарі запідозрили в нього рецидив раку.

52-річний актор записав відеозвернення, в якому не лише розповів про свою проблему, а й закликав прихильників частіше відвідувати дерматологів та користуватися сонцезахисним кремом.

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