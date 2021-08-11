52-летний актер записал видеообращение, в котором не только рассказал о своей проблеме, но и призвал поклонников чаще посещать дерматологов и пользоваться солнцезащитным кремом.
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Хью Джекман о подозрении на рецидив рака
Актер недавно сделал биопсию кожи, после результатов которой врачи заподозрили у него рецидив онкологии. У Джекмана развилась базальноклеточная карцинома – самый распространенный тип рака кожи.
Сейчас Хью находится на съемках, однако после завершения планирует сделать повторный тест. Мужчина считает, что врачи неправильно взяли анализ, поэтому хочет убедиться в точности болезни.
После съемок еще раз сдам анализы. Знаю, что делал это недавно, но лучше убедиться,
– сказал Джекман.
Актер обратился к фанатам. Он призвал чаще делать обследование кожи и обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Подобные заболевания могут развиться у любого. Также он поблагодарил всех поклонников за поддержку.
Я вижу и читаю ваши комментарии. Буду счастлив, если благодаря моему сообщению хотя бы один человек пойдет к дерматологу и проверится. Спасибо всем за поддержку,
– добавил Хью.
Болезнь Хью Джекмана
- В 2013 году актер заметил на носу небольшое пятнышко. Впоследствии у него диагностировали онкологию.
- Джекману провели операцию и удалили 3 злокачественных образования из носа и одно с плеча.
- В 2017 году кумир миллионов перенес шестую операцию против рака.